С начала суток ранен один наш воин, враг трижды нарушил перемирие, применив минометы под Песками и Новолуганским, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции:

из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы.

В результате обстрелов один наш защитник был ранен.

Подразделения, которые обстреливались, дали противнику адекватный ответ. В частности, над одной из наших позиций военнослужащие Объединенных сил из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, совершавший корректировки огня артиллерии. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

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