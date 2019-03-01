Кандидат в президенты Мураев не внес в декларацию почти 1 млн гривен, - НАПК

Нарушение обнаружило Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции, сообщает Цензор.НЕТ. Его заметили при полной проверке декларации Мураева.

"Установлено, что Евгений Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал информацию о размере своего взноса в уставный капитал общества, отметив его меньше на 950 853 грн. Также недостоверно указал информацию о финансовых обязательствах", – выяснило агентство.

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НАПК уведомило о выявленных признаках уголовного правонарушения правоохранительные органы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Евгений Мураев вместе с Юлией Тимошенко и Олегом Ляшко возглавил список самых богатых чиновников, претендующих на пост президента.

Мураев официально задекларировал более 100 млн гривен. При этом у него никогда не было бизнеса, а в коммерческих структурах нардеп в последний раз работал в 2010 году. После этого Мураев был назначен председателем Змиевской районной государственной администрации в Харьковской области, в 2012 стал народным депутатом. Никакой очевидной возможности заработать такой солидный капитал у него не было.

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