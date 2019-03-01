"Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Атака, которая сейчас осуществляется на армию - я точно сделаю все возможное, чтобы ее не допустить. Армия создана усилиями украинского народа, украинских воинов, волонтеров, добровольцев", - отметил Порошенко во время пребывания на ротно-опорном пункте 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Приазовье, которая занимает позиции за 1800 метров от вражеских окопов.

"Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините за выражение", - отметил президент.

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"Пусть посмотрят и спросят у нас с вами в каком состоянии мы приняли армию в 2014 году, а точнее ее отсутствие", - добавил он.

Порошенко также подчеркнул: "Моя принципиальная позиция как президента - я хочу обратится в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру, НАБУ и САП, если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить".

Президент призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование, и немедленно проинформировать общество об информации, которая была поднята в СМИ, в том числе относительно утечки информации из правоохранительных органов, поскольку дело расследовалось несколько лет. "Это лучшее время проинформировать общество", - отметил он.

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"Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.