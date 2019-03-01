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01.03.19 19:52

Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны

Североатлантический альянс не хочет новой холодной войны и призывает Россию соблюдать условия договора о ракетах, из которого вышли США.

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Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время встречи в Софии с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не хотим новой холодной войны. Призываем Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет средней и меньшей дальности", – сказал Столтенберг.

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Он приветствует решение Болгарии увеличить расходы на оборону, отметив при этом, что Альянс должен инвестировать в укрепление обороноспособности.

Столтенберг также дал высокую оценку вкладу Болгарии в укрепление безопасности в Черноморском регионе, и в борьбе с международным терроризмом.

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Столтенберг находится с визитом в Болгарии в связи с предстоящими мероприятиями по случаю 70-летия создания НАТО.

Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года.

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