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01.03.19 19:57

По факту группового хулиганства в ходе дебатов о присвоении улице имени Гандзюк в горсовете Херсона начато уголовное производство, - Нацполиция

Херсонский отдел полиции открыл уголовное производство по статье "хулиганство, совершенное группой лиц" после беспорядков возле здания Херсонского городского совета.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации отдела коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечатся, что на улице у здания горсовета после небольших потасовок произошла драка между конфликтующими сторонами (речь идет о сторонниках и противниках переименования улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк). Полицейские локализовали конфликт.

По факту произошедших событий Херсонский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

В настоящее время сотрудники полиции анализируют видео с камер видеонаблюдения, изучают все обстоятельства, устанавливают участников событий для предоставления их действиям правовой оценки.

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Как сообщалось, заседание сессии Херсонского горсовета в пятницу сопровождалось потасовками между сторонниками и противниками переименования улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк. Полиция доставила участников конфликта (мужчину, вырывавшего плакат, и женщину, обливавшую присутствующих водой) в отделение и составила административные протоколы за мелкое хулиганство по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В целом сотрудники полиции не допустили грубых нарушений общественного порядка, правоохранители дежурили и в сессионном зале, и у здания горсовета.

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