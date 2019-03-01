США и ЕС обсуждают новые санкции против России за захват украинских военных моряков, - посол Сондленд

Об этом заявил посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Удержание украинских моряков - это очевидное нарушение международного права, и мы вполне откровенно об этом говорим ... Не существует никакого оправдания тому, чтобы их и дальше держали за решеткой.

Как вы знаете, у нас есть режим санкций по России. И могут наступить и дополнительные санкции. Мы очень близко сотрудничаем с ЕС, чтобы разработать дальнейшие санкции. Такое поведение россиян, как в этом случае, обойдется очень-очень дорого", - отметил американский дипломат.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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