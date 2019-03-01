Нас объединяет Бог, Украина и семья, - Ярош на Всеукраинском Форуме семьи

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Комментируя вопрос важности сохранения традиционных семейных ценностей, Ярош заявил, что готов бороться на духовном фронте Украины и противостоять навязыванию украинцам антисемейных идеологий: "То, что нас объединяет - это Бог, Украина и семья. Мы воюем не за какие-то абстракции, мы воюем за своих детей, своих внуков, за будущее нашей украинской нации.

А семейные ценности - еще один фронт, которому государственные деятели должны уделять внимание. И этот фронт должен быть единый. Поэтому очень хорошо, что сегодня собрались представители разных конфессий и разных политических групп. Как выйдем из войны, как победим врага на Востоке Украины, мы будем всячески помогать украинскому народу одержать победу и на фронте духовном", - сказал он.

Напомним, что Всеукраинский форум семьи объединил около 1000 человек, среди которых руководство государства, правительство, парламентарии, руководители религиозных организаций, ученые, журналисты и др.

Организатор Всеукраинского Форума семьи - Национальный семейный движение по инициативе Всеукраинского собора и при поддержке межфракционного депутатского объединения "За духовность, нравственность и здоровье Украины"

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