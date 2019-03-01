Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"131 тыс. человек со стороны МВД будут обеспечивать публичную безопасность во время выборов. Надеюсь, что СБУ будет нам помогать. Конечно, в 2014 году милиции было на 30 тыс. правоохранителей больше. Но, несмотря на это, мы готовы защитить избирательный процесс", - сказал А.Аваков во время прямого эфира на телеканале "Украина".

По его словам, правоохранительная система находится под давлением, но готова обеспечивать безопасность выборов.

"Вся правоохранительная система находится под давлением. Потому что мы сейчас в специфической ситуации, которая происходит раз в пять лет, когда нам надо сделать выбор. Это не выбор президента, это выбор пути. И чем прозрачнее будут выборы, тем легитимен будет президент. Тем лучше будет жизнь", - отметил министр.

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