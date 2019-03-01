У Дронова нет денег на выплату компенсаций пострадавшим, - адвокат

Об этом заявил адвокат Дронова Сергей Перепелица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У моего подзащитного нет денег, чтобы компенсировать убытки пострадавшим", – отметил адвокат.

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По его словам, для поиска средств можно было бы продать автомобиль Дронова. Но сейчас это невозможно юридически, потому что суд "отказал Дронову, который после приговора находится в СИЗО, подписать доверенность другому лицу на продажу автомобиля".

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. Внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

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26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву, находившуюся за рулем Lexus, виновной в ДТП, и приговорил ее к 10 годам лишения свободы. Такой же приговор суд вынес Геннадию Дронову – водителю Volkswagen Touareg, от столкновения с которым Lexus отбросило на людей.

Кроме того, по решению суда Зайцева и Дронов должны совместно выплатить родственникам жертв ДТП 8 млн гривен. Отдельно суд постановил, что Дронов должен выплатить двоим пострадавшим 800 тыс. гривен.