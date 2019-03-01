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01.03.19 23:13

Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что снятие его кандидатуры на выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко добавит последнему 10% поддержки.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом Садовый сказал 1 марта в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о возможном объединении с Гриценко на парламентских выборах, которые должны состояться осенью.

"Если мы выиграем выборы президента, это будет одна страна. Если будет другая ситуация – это будет большая беда. Поэтому давайте не будем забегать так далеко. Сегодня мы пытаемся смоделировать ситуацию на следующие 30 дней. Я сделал шаг и думаю, что это добавит Гриценко как минимум 10%", – сказал мэр Львова.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

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