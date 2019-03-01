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01.03.19 23:34

"Вы там не умирали": Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что Крым не их

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что оккупированный Россией Крым им не принадлежит.

"Вы там не умирали": Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что Крым не их

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает твиттер TUT.BY.

"Вы (украинцы - ред.) молча согласились, что Крым не ваш. Вы там не умирали", - сказал он.

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"Что изменится, если я заявлю, что Крым ваш? Что мы получим? Надо смотреть дальше. И пытаться хотя бы меня понять. Не могу я быть марионеткой", - отметил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, "Беларусь - хорошая площадка для урегулирования этого конфликта" и "эту проблему надо закрывать".

Лукашенко добавил, что тема оккупации Крыма в разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным не поднималась.

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