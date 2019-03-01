Решение НОТУ об отказе от участия в Евровидении было преждевременным, - вице-премьер Кириленко

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

"Членом Европейского вещательного союза в Украине является Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Здесь они всегда по своему усмотрению определяли способ отбора представителя Украины на этот песенный конкурс. Но отбор, очевидно, проходил не по критериям ситуации, в которой находится страна: ситуация агрессии со стороны России, ситуация напряженности на внешних фронтах, ситуации с аннексией Крыма, и так далее. Это во внимание не бралось ", - отметил Кириленко.

Он добавил, что на том этапе, когда полуфиналисты и финалисты стали достоянием общественности, все увидели, что среди 16-ти полуфиналистов огромное количество артистов, которые или имели гастроли на территории государства-агрессора или собираются их иметь и в дальнейшем, или те артисты, которые сомневаются в территориальной целостности Украины.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль.

Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA.

27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.