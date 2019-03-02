На сегодня система "Выборы" довольно устойчива, мы уверены в своих возможностях, - Грицак о киберзащите выборов

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только в течение 2016-2018 годов Службой безопасности, нашими специалистами было обнаружено порядка 470 атак на государственные информационные ресурсы. На сегодня считаю, что система "Выборы" довольно устойчива. Мы в принципе уверены в своих возможностях. У нас очень хорошее взаимодействие как с самой ЦИК, так и с киберполицией. Хочу отметить, что буквально в последних числах февраля этого года сервер ЦИК был подвергнут довольно мощной атаке, с которой мы в принципе очень хорошо справились", - сказал Грицак.

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Он также сообщил, что в СБУ был создан ситуационный центр кибернетической безопасности, к созданию которого присоединились и партнеры по НАТО, "у нас работают очень хорошие специалисты, и я убежден, что мы справимся".