В случае своей победы Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гриценко заявил в эфире Радио НВ.

"Если Михеил Саакашвили захочет вернуться в Украину, я восстановлю ему украинское гражданство. Я считаю, что с ним поступили абсолютно грубо, незаконно. Не должно государство легко давать и легко вот так вот забирать паспорт. Но повторяю, это будет желание Михеила Саакашвили ", - сказал Гриценко.

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Напомним, в прошлом году Саакашвили, который находится в Нидерландах после процедуры реадмиссии Украина, заявил, что хочет вернуться в Грузию и "очистить свое имя в суде".

Находясь в Украине, Саакашвили был фигурантом по трем уголовным производствах, которые расследуют украинские правоохранители. Первое дело было связано с организацией акций протеста и так называемыми "деньгами Курченко". Непосредственно по этому делу его и допрашивали в СБУ.