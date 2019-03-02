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02.03.19 02:09

До конца избирательной кампании буду ездить по стране и объяснять, почему так поступил, - Садовый после снятия своей кандидатуры в пользу Гриценко

Мэр Львова Андрей Садовый, который заявил, что снимет свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко заявил, что до конца избирательной кампании будет ездить по стране и общаться с людьми.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Садовый отметил: "Буду ездить по стране, общаться с людьми, говорить людям правду, буду рассказывать, кто такой Гриценко, объяснять свое решение, почему я так поступил. Я же не приезжаю к людям и не говорю: "Посмотрите, какой хороший Садовый".

Я рассказываю людям о ситуации в стране, об экономике, международной политике. Это просветительские встречи, которые дают людям свежий глоток воздуха. Поэтому буду ездить".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

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