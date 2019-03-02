Катера Island пока не готовы пересечь океан, но Украина точно увидит их в этом году, - представитель Госдепа Кент

Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент на брифинге, посвященном первой международной конференции "Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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По словам дипломата, после захвата Россией в плен 25 ноября 2018 года в Черном море 24 украинских военных моряков, понятно, "что ситуация безопасности в Черном море не обеспечена".

Поэтому, отметил Кент, США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы у страны была возможность защититься от внешней агрессии. Помощь заключается в тренингах, совместных учениях, в том числе "Си Бриз", регулярном присутствии в Черном море кораблей США.

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Кроме того, он напомнил, что в Балтиморе в сентябре прошлого года состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

"Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году", - сказал Кент.

Он добавил, что это даст Украине новые возможности в патрулировании Черного моря. Дипломат также ответил на вопрос о позиции США по поводу оккупации Крыма.

"Наша позиция четкая и ясная: Крым – это Украина. Точка", - подчеркнул заместитель помощника госсекретаря США.

Напомним, решение о передаче Украине катеров было принято в 2017 году. В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги.

По мнению председателя правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандры, американские катера Island даже 40-летней давности имеют куда больший ресурс, чем аналогичные устройства советского производства.

Катера передаются на безвозмездной основе. Они будут базироваться в Одессе.