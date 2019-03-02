Антикоррупционная инициатива ЕС раскритиковала отмену статьи УК о незаконном обогащении чиновников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Согласно заключениям, антикоррупционная инициатива EUACI опровергает аргументы, руководствуясь которыми Конституционный суд решил, что статья о незаконном обогащении противоречит конституционным принципам.
"Общим замечанием к аргументам в конституционном представлении является их общий характер", - говорится в тексте заключения.
"В конституционном представлении не исследуются сущность и релевантность соответствующих правовых принципов относительно нормы Уголовного кодекса, которая отрицается, а также не проводится углубленный анализ соответствующей прецедентной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или иностранной конституционной практики", - отмечается в заключении.
В заключении отмечается, что можно утверждать, что конституционное представление также неправильно толкует правовую норму Уголовного кодекса, которая "отрицается и игнорирует презумпцию конституционности и, таким образом, последний доступ к возможностям толковать эту норму уголовного права способом, который был бы совместим с конституционными требованиями".
В конституционном представлении, в частности, утверждается, что статья 368-2 УК нарушает право человека считаться невиновным, поскольку переводит бремя доказывания со стороны обвинения на обвиняемого.
"Из конкретной формулировки преступления незаконного обогащения в Украине и судебной практики ЕСПЧ и конституционных судов других государств следует, что статья 368-2 УК не предусматривает каких-либо перекладываний бремени доказывания и, таким образом, не нарушает презумпцию невиновности", - говорится в сообщении.
В конституционном представлении также утверждается, что определение незаконного обогащения нарушает защиту от самообвинения - конституционное право, предусмотренное статьей 63 Конституции Украины.
В заключении говорится, что статья 368-2 УК не требует от обвиняемого давать какие-либо объяснения и не обязывает в прямой форме обвиняемого предоставлять информацию.
"Подсудимый имеет право, но не обязан предоставлять объяснения о происхождении активов, о незаконности которых утверждает обвинение. Положения Уголовного кодекса как таковое не устанавливает какого-либо бремени доказывания о предоставлении доказательств. Это регламентируется исключительно правилами уголовного производства", - подчеркивается в документе.
Эксперты отметили, что основная идея криминализации незаконного обогащения заключается в том, чтобы устранить требование доказательства связи между действиями государственного должностного лица и выгодой, в дальнейшем полученной за такие действия.
"Это означает, что недостаток доказательств в пользу обоснованного увеличения активов составляет достаточный признак для возникновения уголовной ответственности. Уголовное преследование за незаконное обогащение не требует одновременного преследования за основное правонарушение, то есть для того, чтобы в рамках последнего положения наступила уголовная ответственность, требуется лишь отсутствие обоснования существенного увеличения активов, а не совершение обвиняемым других конкретных преступлений или правонарушений", - говорят авторы.
Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".
Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.