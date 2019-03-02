Крупные партии топлива, найденные в деле о контрабанде с танкером Black Fuel, взяли под охрану. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как стало известно изданию из собственных источников в правоохранительных органах, во время обысков, проведенных на одной из баз в Николаеве, куда предположительно свозилась контрабанда, выявлено 18 резервуаров с горюче-смазочными материалами. В данный момент они опечатаны, отобранные образцы отправлены на экспертизу. Еще более 961 тонн, которые находились на самом танкере Black Fuel, по результатам обыска взяты под охрану. Также в офисах нескольких частных компаний были выявлены и изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

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Напомним уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Как ранее сообщал журналист Юрий Бутусов, 15 февраля в Николаеве при таможенно-пограничном досмотре было задержано судно Black Fuel под флагом Танзании, с командой из 14 граждан Украины. Судно грузоподъемностью в 1800 тонн пришло недогруженным и привезло по документам 961 тонну авиационного топлива из Греции. Все бумаги на судне были в полном порядке. Однако по данным пограничной разведки, до того как прийти в Николаев, с 7 по 15 февраля Black Fuel был полным. Груз "похудел", когда корабль стоял на якоре близ берегов Украины у села Лиман и за это время перегрузил на малые прибрежные суда контрабанду – 842 тонны топлива. Таким образом, за рейс у государства крали 8-10 млн грн.

По мнению оперативников, перегруз на маломерные суда был осуществлен группой исполнителей под руководством Сергея Черненко и Сергея Б. Далее на автомобилях "Мерседес" с госномерами ВЕ7466, ВЕ7856, ВЕ7446, с водителями Биловой С.С., Мишиным В.П., Шабановым А.М., контрабанда была перевезена на нефтебазу бывшего колхоза в селе Парутино и на базу в город Николаев, на улицу Айвазовского, 15К, где контрабанда хранится по настоящее время.

По неофициальным данным, к организации этой схемы может быть причастным Игорь Кордюков, которого связывают с деятельностью компании "Трейд-НК".

Как писал "Цензор.НЕТ", похоже, что речь идет об устойчивом канале контрабанды, поскольку это же судно систематически заходило в Николаев и постоянно с не полной загрузкой. А перед заходом в порт, отстаивалось чего-то ожидая.

При этом на нее почему закрывали глаза и начальник энергетической таможни Государственной фискальной службы Игорь Пиковский, в руках которого аналитика и данные по всем грузам топлива, поступающим в порты, и начальник Николаевской областной таможни Роман Криль.