Участник незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" заочно приговорен к 12 годам тюрьмы, - спикер ГПУ Лысенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу спикера ГПУ Андрей Лысенко, прокуратура Житомирской области обеспечила поддержание публичного обвинения по делу по фактам участия уроженца Донецкой области в террористической организации и в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований.

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Преступной деятельности лица разоблачены и расследованы, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области, Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Органом предварительного расследования собраны неопровержимые доказательства, подтвержденные в ходе судебного разбирательства, о том, что указанное лицо в течение 2014-2016 годов добровольно находилось в составе незаконных вооруженных формирований, созданных так называемой "ДНР", действующих на временно оккупированной территории.

В частности, наемник "ДНР", в составе "1-й отдельной славянской мотострелковой бригады", "отдельной бригады специального назначения "Восток", "3-я рота отдельного батальона специального назначения "Патриот", оказал вооруженное сопротивление и незаконное противодействие выполнению служебных обязанностей правоохранителями и военнослужащими Вооруженных сил Украины, задействованными в проведении АТО.

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"Руководствуясь принципом неотвратимости наказания за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, в связи с сокрытием обвиняемого на временно оккупированной территории Украины и за ее пределами, судом принято решение о проведении специального предварительного расследования и судебного производства (при отсутствии обвиняемого).

Таким образом, уроженец Донецкой области, который с 2015 года находится в розыске, заочно приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет", - говорится в сообщении.