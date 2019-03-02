НАПК предлагает два механизма восстановления наказания за незаконное обогащение, - Мангул

В пресс-службе ведомства констатируют, что с принятием решения Конституционного суда Украины от 26 февраля, которым признана неконституционной статья 368-2 Уголовного кодекса, установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015 - 2018 годы больше невозможно, передает Цензор.НЕТ.

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"Считаю самым важным вопросом введение в Уголовном кодексе статьи относительно незаконного обогащения чиновников всех уровней и установления ответственности за указанное преступление, - заявил председатель Национального агентства Александр Мангул. - НАПК готово присоединиться к экспертизе внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов для укрепления юридических конструкций".

По словам Александра Мангула, Национальное агентство по предупреждению коррупции как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику, рассматривает две возможные модели урегулирования этого вопроса. С учетом позиции Конституционного суда Украины, незаконным обогащением может быть определено:

- увеличение у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственности активов в значительном размере, превышающем его доход;

или же

- приобретение имущества, увеличение стоимости этого имущества лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, которое значительно превышает законные доходы лица, если эти действия совершены без установленных законом, иными правовыми актами или сделками оснований.

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Председатель НАПК отметил, что криминализация такого деяния, как незаконное обогащение, является одним из обязательств нашего государства, которое Украина взяла на себя при ратификации Конвенции ООН против коррупции, Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 173), Дополнительного протокола к Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 191), и определена рекомендациями Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) и других международных организаций.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.