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02.03.19 13:12

Умер писатель и сценарист фильмов об УПА Василий Портяк

В субботу, 2 марта 2019 года, ушел из жизни известный украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Васильевич Портяк. 31 марта ему бы исполнилось 67 лет.

Умер писатель и сценарист фильмов об УПА Василий Портяк

Об этом его друзья сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня ночью в результате короткой, но тяжелой болезни, не стало прекрасного человека Василия Портяка - известного писателя, автора сценариев нескольких фильмов, в том числе об УПА "Вишневые ночи", "Непокоренный", "Железная сотня". Как сын пулеметчика УПА Василия Билинчука (Сибиряк) и племянник райпроводника Дмитрия Билинчука (Хмара) он тонко чувствовал историю борьбы. В его планах было еще много сделать для чествования дяди Дмитрия Билинчука, расстрелянного в Лукьяновской тюрьме в Киеве, однако не судьба...

31 марта Василию должно было исполниться 67, у него осталась жена Леся, дочь Алиса и сын Орест, а также несметное количество друзей, знакомых, соратников", - написал, в частности, Андрей Мацкив.

Умер писатель и сценарист фильмов об УПА Василий Портяк 01

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