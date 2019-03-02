Умер писатель и сценарист фильмов об УПА Василий Портяк

Об этом его друзья сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня ночью в результате короткой, но тяжелой болезни, не стало прекрасного человека Василия Портяка - известного писателя, автора сценариев нескольких фильмов, в том числе об УПА "Вишневые ночи", "Непокоренный", "Железная сотня". Как сын пулеметчика УПА Василия Билинчука (Сибиряк) и племянник райпроводника Дмитрия Билинчука (Хмара) он тонко чувствовал историю борьбы. В его планах было еще много сделать для чествования дяди Дмитрия Билинчука, расстрелянного в Лукьяновской тюрьме в Киеве, однако не судьба...

31 марта Василию должно было исполниться 67, у него осталась жена Леся, дочь Алиса и сын Орест, а также несметное количество друзей, знакомых, соратников", - написал, в частности, Андрей Мацкив.