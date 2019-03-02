Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Степана Полторака.

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"По решению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим ВС Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с первого апреля 2019 года. Военнослужащие, находящиеся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату +2000 гривен, и общая сумма будет составлять 12000; на второй линии соприкосновения 1 000 гривен - и общая сумма будет равна 5 500. Кроме этого, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим ВМС ВС Украины, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они будут получать доплату 5500 гривен, а при выходе на боевые дежурства - 12000 гривен", - говорится в сообщении.

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