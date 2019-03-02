Сейчас у РФ по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря, - Воронченко

Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

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"Что касается установления военного потенциала, мы видим, как растет мощь Черноморского флота, и той группировки, которая дислоцируется в Крыму. Прежде всего это носители крылатых ракет "Калибр". Сейчас суммарный залп составляет 86 единиц корабельного состава, и к 2020 году они будут пытаться, по нашим данным, они будут пытаться повысить этот потенциал до 168 ракет в залпе", - отметил Воронченко.

По его словам, Россия, кроме того, создает сильную группировку в Азовском море.

"Это - 105 кораблей, кораблей, выполняющих задачи якобы "защиты" их границы, которой нет. Мы посчитали, плотность корабля на акваторию в Азове составляет один на 350 кв км. В Каспии плотность российского корабля составляет 1 на 4 тыс. кв. км", - сказал он.

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