Сенцов продолжает активно работать "даже в таких адских условиях", скоро будут новости, - Каплан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Натальи Каплан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат посетила Сенцова в колонии: режиссера хорошо кормят и разрешают заниматься спортом

"Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова на политзаключенного и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу. Скоро будут новости", - написала она.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На кинофестивале Berlinale прошел флешмоб с призывом освободить Сенцова. ФОТОрепортаж

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.