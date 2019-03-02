Генштаб РФ заявил, что США разрабатывают план "Троянский конь" против России с привлечением протестной "пятой колонны"

Об этом заявил начальник генштаба РФ генерал Валерий Герасимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Герасимов сообщил, что это "принципиально новая стратегия", в которой США планируют привлечь протестный потенциал "пятой колонны" для дестабилизации обстановки в России. Также Пентагон якобы может использовать высокоточное вооружение для нанесения ударов по важнейшим объектам страны.
В РФ уверены, что "готовы противостоять любой стратегии", потому что за последние годы военные разработали "концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников".
По словам генерала, США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими обрабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "багатосферний бой", используются технологии "цветных революций" и "мягкой силы". Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, изменение законно избранных органов государственной власти.
Герасимов добавил, что одной из "жертв" этой политики США является Украина.
Напомним, 12 февраля Государственная дума РФ в первом чтении поддержала законопроект о "суверенном интернете", который предусматривает автономную работу российского сегмента интернета.
Впоследствии издание The Washington Post сообщило, что США заблокировали российской "фабрике троллей" доступ к интернету во время выборов в Конгресс.