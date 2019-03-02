Противник 5 раз за сутки обстрелял позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели четыре обстрела позиций наших войск:
1) из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Водяное;
2) из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
3) из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у поселка Пески;
4) из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское.
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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов наших защитников в районе населенного пункта Травневе.
В результате обстрелов один наш защитник был ранен.
Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.
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