Зона свободной торговли с Турцией: переговоры вышли на завершающий этап

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время. С Японией соглашение будет подписано в июне", – сказал Чавушоглу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Доля ЕС в украинском экспорте достигла исторического максимума и составила 42,5%, - Порошенко

По его словам, продолжаются переговоры по этому вопросу с 17 странами, в том числе с Эквадором, Таиландом и Индонезией.

На сегодняшний день Турция подписала соглашения о свободной торговле с 20 странами.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 23 января призвал поскорее завершить переговоры. По словам премьера, с Турцией есть политическая договоренность, но нужно технически доработать соглашение.

Также на Цензор.НЕТ: Турция никогда не признает оккупацию Крыма, - глава МИД Чавушоглу

По данным МИД Украины, товарооборот между странами сейчас составляет $4 млрд, соглашение о ЗСТ позволит его увеличить.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 января Украина заключила договор о зоне свободной торговли с Израилем.