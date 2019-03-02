Двое священников подрались из-за перехода общины на Буковине в ПЦУ

Драка произошла в селе Бережонка Вижницкого района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Верующие прихода церкви Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова решили перейти из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

На собрании церковной общины присутствовали 192 жителя Бережонки. 164 из них проголосовали за переход в ПЦУ, 18 – против, 10 воздержались.

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К церкви приехали сторонники бывшей УПЦ МП из соседних сел – Замостье, Милиево, Корытное. Они выступили против перехода общины в ПЦУ.

Во время собрания прихода возник конфликт между священником церкви Иоанна Богослова отцом Николаем и благочинным Вижницкого района Ильей Книгницким. Отец Николай обвинил благочинного в том, что он нарочно подстрекает людей и является раскольником. Позже он ударил Илью Книгницкого, в результате чего тот получил травмы лица.

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Нацполиция Черновицкой области сообщает, что информация о споре граждан зафиксирована в Журнале единого учета. Полицейские проверяют информацию, устанавливают участников и обстоятельства инцидента.

Это уже 14-я церковь в Черновицкой области, которая приняла решение о переходе в Православную церковь Украины. Всего в регионе около 400 церквей подчиняются бывшей УПЦ МП.