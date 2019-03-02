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02.03.19 22:56

Перелеты президента, премьер-министра и главы Рады в 2019 году обойдутся в 89,5 млн гривен

Расходы на авиационные перелеты официальных делегаций во главе с первыми лицами государства составят в текущем году 89,5 млн гривен.

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Соответствующие договоры подписаны между Государственным авиационным предприятием "Украина" и Государственным управлением делами 1 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Дороже всего бюджету обойдутся авиаперелеты главы государства. Полеты президента за границу будут стоить 57,4 млн гривен, по Украине – 7,7 млн.

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Авиаперевозки премьера и спикера парламента обойдутся в 24,5 млн гривен: 19,5 млн гривен за заграничные визиты и 5 млн – за региональные.

В 2018 году на авиаперелеты делегаций во главе с Президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателем Рады Андреем Парубием было выделено 88,3 млн гривен, а в 2017 – 65,4 млн гривен.

За прошлый год Порошенко совершил 20 заграничных визитов в 14 иностранных государств и 48 региональных поездок с рабочими визитами в 21 область.

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