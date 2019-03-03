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03.03.19 10:56

Добрий день!: в польском Люблине появились билборды, обучающие украинскому. ФОТО

В польском городе Люблин, где проживает много украинцев, началась компания по поощрению местных жителей запоминать слова и выражения на украинском языке.

Об этом со ссылкой на Еспресо.TV сообщае Цензор.НЕТ.

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В частности, на городском сайте есть раздел ukrainski.lublin.pl, а на улицах города можно увидеть рекламные щиты с написанными латиницей фразами на украинском.

Первой из них стала "Добрый день".

Добрий день!: в польском Люблине появились билборды, обучающие украинскому 01

"Люблин становится городом, который вдохновляет, принимает, становится новым домом для все больших групп людей из Польши, Европы и мира. Наибольшую группу составляют украинки и украинцы. Они учатся и работают тут. Мы встречаемся с ними каждый день на работе, в школе, в кафе и магазинах", - отмечают инициаторы проекта по правозащитной организации Homo Faber.

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