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03.03.19 12:04

На печать избирательных бюллетеней потратят более 160 млн гривен

ЦИК потратит 166 365 472,21 гривен на изготовление избирательных бюллетеней. Печатать будет полиграфкомбинат "Украина" – единственное предприятие, у которого есть для этого мощности и материально-техническая база.

На печать избирательных бюллетеней потратят более 160 млн гривен

Данные о тендере на печать бюллетеней обнародованы в системе ProZorro, сообщает Цензор.НЕТ.

Избирательные бюллетени – это документы строгой отчетности. "Полиграфический комбинат "Украина" – единственное предприятие, обладающее материально-технической базой и производственными мощностями, необходимыми для изготовления избирательных бюллетеней.

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"Решение об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Центральная избирательная комиссия принимает не позднее чем за 22 дня до дня выборов, то есть до 8 марта 2019 года включительно. Учитывая требования закона Украины "О выборах президента Украины", комиссия должна обеспечить изготовление избирательных бюллетеней в течение 16 календарных дней", – сказано в сообщении о тендере в системе ProZorro.

Победитель тендера "Полиграфический комбинат "Украина" должен изготовить 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата.

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