Боевики ИГИЛ будут полностью побеждены "сегодня или завтра", - Трамп

Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления на конференции консервативных политиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Cегодня или завтра 100% халифата будут побеждены", – сказал президент США.

По словам Трампа, его генералы считают, что для победы над ИГИЛ необходимо 2 года. Но глава государства с ними не согласен.

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Трамп заявил, что в ходе своего визита в Ирак он пообщался с военнослужащими, которые рассказали, что "Исламское государство" можно уничтожить быстрее, если провести несколько атак с множества точек.

CNN отмечает, что всего несколько дней назад, 28 февраля во время визита на Аляску Трамп говорил, что американские военные уже победили 100% "Исламского государства".

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2 марта поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили о начале операцию по освобождению последнего подконтрольного боевикам ИГИЛ города Багуз в Сирии. Как отметил представитель SDF Мустафа Бали, падение Багуза станет важной вехой в глобальной кампании против "Исламского государства", однако боевики ИГИЛ продолжают сопротивление, используя партизанскую тактику и удерживая некоторые пустынные земли.

В Пентагоне считают, что без постоянного военного давления ИГИЛ сможет за полгода-год отвоевать территории в Сирии.