Оккупанты говорят, что задержали архиепископа Климента в Симферополе из-за кражи в его церкви

Об этом задержанный в оккупированном Симферополе архиепископ Симферопольский и Крымский Климент рассказал украинской службе "Би-би-си", сообщает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, учитывая, что есть решение суда о том, что я могу посетить Павла Гриба в СИЗО, причастить его и исповедовать. Но после того, как я сел в автобус, подошли полицейские из дежурной части автовокзала, попросили меня выйти из автобуса. В автобусе обыскали мои вещи", – сообщил владыка.

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Уже в дежурной части автовокзала начали выяснять его личность, вызвали наряд полиции и отправили в центральный райотдел.

"Минут через 20 вышел дежурный райотдела и сказал, чтобы я ждал следователя, так как поступил звонок от неизвестного мужчины, который сказал, что обокрали церковь в Симферополе на улице Севастопольской. То есть, по их логике, кто-то позвонил и сказал, что обокрали мою церковь", – добавил архиепископ.

Сейчас владыка Климент находится в отделении полиции. К нему прибыл адвокат, сообщают в Православной церкви Украины.

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Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что пытается связаться со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, информирует "Центр журналистских расследований".

"Позвонила Москальковой, пока она не на связи. Написала ей сообщение! Буду стараться с ней связаться. Работаем", – сказала Денисова.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.