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03.03.19 15:32

Почему только вклады СССР? Давайте тогда уже и сам СССР вернем, - Геращенко прокомментировала заявление Тимошенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала обещание кандидата в президенты Юлии Тимошенко в случае победы вернуть и проиндексировать украинцам средства, которые те хранили в Сбербанке СССР.

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Комментарий Ирина Геращенко разместила в Facebookу, сообщает Цензор.НЕТ.

"А почему пообещала вернуть только вклады СССР? Давайте и СССР вернем, чего уж там... Р.S. Как хорошо все начиналось – блокчейны всякие, инновации. Заканчивается – как всегда – тарифы и вклады СССР", – написала Геращенко.

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Почему только вклады СССР? Давайте тогда уже и сам СССР вернем, - Геращенко прокомментировала заявление Тимошенко 01

Напомним, накануне, 2 марта, кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала, что в течение следующих пяти лет гражданам Украины проиндексируют и вернут их сбережения в Сбербанке СССР. В конце выступления Тимошенко возмутилась тем, что ее часто обвиняют в популизме.

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