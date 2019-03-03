Почему только вклады СССР? Давайте тогда уже и сам СССР вернем, - Геращенко прокомментировала заявление Тимошенко

Комментарий Ирина Геращенко разместила в Facebookу, сообщает Цензор.НЕТ.

"А почему пообещала вернуть только вклады СССР? Давайте и СССР вернем, чего уж там... Р.S. Как хорошо все начиналось – блокчейны всякие, инновации. Заканчивается – как всегда – тарифы и вклады СССР", – написала Геращенко.

Также на Цензор.НЕТ: "Базарные тетки", представляющие ОРДЛО, грубо сорвали переговоры в Минске об обмене заложниками, - Ирина Геращенко

Напомним, накануне, 2 марта, кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала, что в течение следующих пяти лет гражданам Украины проиндексируют и вернут их сбережения в Сбербанке СССР. В конце выступления Тимошенко возмутилась тем, что ее часто обвиняют в популизме.