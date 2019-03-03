Задержав архиепископа Климента, российский режим "пробил дно", - муфтий Саид Исмагилов

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов назвал "очередным пробиванием дна безнравственности российского режима" задержание российскими силовиками в Крыму архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Задержание в Симферополе Архиепископа ПЦУ Климента – это очередное "пробивание дна" безнравственности российского режима. Не могут напугать из-за отбирания храма, решили запугивать лично", – отметил Исмагилов.

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Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупационные власти обвиняют владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение.

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