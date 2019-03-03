МИД обеспокоен задержанием архиепископа Климента в оккупированном Крыму

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыма архиепископа Православной Церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", – сказано в сообщении.

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"Настоящие притеснения религиозных свобод и прав верующих происходят на оккупированных Россией территориях. Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", – пообещала Зеленко.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупационные власти обвиняют владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение.

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