"Петрова" и "Боширова" пригласили в МГУ на научную конференцию "Скрипальские чтения"

О планах провести конференцию радиостанции "Говорит Москва" сообщил член Научного совета при Совете безопасности РФ и профессор МГУ Андрей Манойло, информирует Цензор.НЕТ.

На конференцию приглашают профессоров, преподавателей, студентов и аспирантов. Ее цель – обсуждение и систематизация "опыта западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации".

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Приглашения "Боширову" и "Петрову" отправили с помощью курьеров.

"Было бы очень здорово, чтобы они приняли участие в работе конференции. Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес. Я убежден, что до этих людей доходит информация из внешнего мира. Просто это канал односторонний по целому ряду причин", – сказал Манойло.

"У них есть физические адреса, у них есть адреса работы, которые ими же задекларированы. Они же в интервью Симоньян дали полную информацию о том, кем они работают и где. Мы отправили три письма. Никаких детективных историй здесь не было. Я убежден, что информация до них дойдет", – добавил профессор.

Манойло отметил, что в университете уже планируют проведение через год следующих слушаний. Их постараются организовать в Солсберийском соборе.

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"Здесь нужна поддержка со стороны наших структур. Если будет возможность в соборе провести – почему нет? Тогда это было бы резонансно. Англиканская церковь – это же протестантская церковь. В основе их церкви лежит очень рациональный подход. В том числе, и к зданиям, к их использованию", – отметил сотрудник МГУ.

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.