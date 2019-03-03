Время не лечит, а лишь углубляет чувство утраты, - отец херсонской активистки Гандзюк о дочери. ФОТОрепортаж

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Приводим текст полностью:
"Письма в прошлое.
Весна.
Воскресенье.
По воскресеньям пишу посты.
Да и не совсем это посты, это письма к тебе, Катя.
Приезжайте. Читаю.
Ты, как всегда, молчишь.
Уже несколько недель листаю Твои страницы в фейсбуке, инстаграме, открываю папки в компьютере. Ищу неизвестные мне фотографии: снимки с Твоим изображением и фото, которые ты сняла сама - странные пейзажи, закат, загадочные дальние страны, цветы, животные, забавные ситуации, интересные безделушки. Ты всегда умела найти что-то необычное в простом, обыденном. И снимала...
Я тоже с удовольствием фотографировал Тебя.
Храню фотоснимки.
В первые дни десятками. Затем по несколько в день.
Вчера и сегодня не нашел ни одного нового.
Страшно подумать, что настанет день, когда найду последний. А может уже и наступил...
Невозможно понять, что все в прошлом.
Как и прежде, каждый день фотографирую Тебя.
Но здесь ничего не меняется, только цветы и небо.
У Тебя теперь все постоянно.
И самолет на Киев, что взлетает каждый день где-то в семнадцать и пролетает прямо над нами. Мы им летали с тобой, Катя, помнишь?
Трудно без тебя, Катя, очень трудно.
Говорят, что время лечит.
Нет, не лечит, время лишь углубляет чувство утраты.
Посоветуй, как научиться жить без тебя, Катя. Ты у меня такая умница.
Ведь что-то не получается...
Молчишь...
Воскресенье.
Весна".
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.