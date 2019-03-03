Архиепископа Климента хотят обвинить в нецензурной брани на автостанции

Архиепископу Клименту намерены предъявить обвинения в мелком хулиганстве. Об этом заявил находящийся рядом с ним российский адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Полозов отметил, что, по предварительной информации, сотрудник российской полиции, который задерживал архиепископа Климента, составил рапорт о том, что задержанный "матерился в общественном месте".

"Обычно, когда человека нужно задержать, так и делается: составляется вымышленный рапорт о том, что такое было, и потом суд и полиция делают вид, что так и было на самом деле", – рассказал Полозов.

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Архиепископ Климент сообщил, что его перевозят в Киевский райотдел Управления МВД России по Крыму. Он говорит, что его обвинили в том, что он, находясь на симферопольском рынке, "ругался нецензурной бранью".

"Выпустили меня из Центрального райотдела. Теперь везут в Киевский райотдел города Симферополя. Обвиняют меня в том, что я находился на рынке возле автовокзала и ругался нецензурной бранью", – рассказал архиепископ Климент.

На вопрос о самочувствии он ответил: "Нормально".

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Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение.

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