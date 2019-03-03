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03.03.19 19:07

С начала суток враг восемь раз вел обстрел из запрещенного вооружения, ранен боец ООС, - пресс-центр

В течение текущих суток противник восемь раз открывал огонь по позициям наших войск, восемь раз применив и вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции ОС в районе Водяного из минометов калибров 120 и 82 мм и вблизи Гнутово из минометов 82-го калибра.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - констатируют в пресс-центре.

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С начала суток враг восемь раз вел обстрел из запрещенного вооружения, ранен боец ООС, - пресс-центр 01

Напомним, 2 марта российские оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям наших войск, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Ранен боец, уничтожен террорист и единица техники.

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