Протокол ЦИК Молдовы с итогами парламентских выборов направляют в Конституционный суд на утверждение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Согласно обнародованным данным, в парламент Молдовы следующего созыва вошли Партия социалистов с 35-ю мандатами (18 мест по партийным спискам и 17 по одномандатным округам), Демократическая партия – 30 мандатов (соответственно, 13 и 17 мест), избирательный блок ACUM – 26 (14 плюс 12) и партия "Шора" - 7 мандатов (5+2). В парламент вошли и три независимых кандидата.

В будущий парламент страны вошли 25 женщин и 76 мужчин.

Протокол Центризбиркома об утверждении результатов парламентских выборов будет направлен в Конституционный суд, у которого есть 5 дней для того, чтобы утвердить (или не утвердить) итоги голосования.

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Если инстанция утвердит результаты выборов, президент Молдовы назначит дату первого заседания нового состава законодательного органа.

Напомним, в воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Парламентские выборы впервые прошли по новой системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам (в выборах участвовали 14 партий и блоков), а остальные 51 – по одномандатным округам (конкурентов было 319 человек).

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов избирателей, а порог для избирательных блоков составляет 8%. В случае с одномандатными округами, депутатом будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, победитель будет определен избиркомом путем жеребьевки.

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Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.