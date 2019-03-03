Украинка Бех-Романчук завоевала бронзу в прыжках в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике

Бронзовым призером континентального первенства в прыжках в длину стала украинка Марина Бех-Романчук, которая показала третий результат — 6,84 метра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Победила с лучшим результатом сезона в мире сербка Ивана Шпанович (6,99), вторая позиция у Анастасии Мирончук-Ивановой из Беларуси (6,93).
В активе сборной Украины в Глазго уже три награды — одно серебро (Андрей Проценко, прыжки в высоту) и две бронзы (Ольга Саладуха, тройной прыжок; Марина Бех-Романчук, прыжки в длину).
Чемпионат Европы завершится 3 марта.