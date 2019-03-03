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03.03.19 21:40

Украинка Бех-Романчук завоевала бронзу в прыжках в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике

На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго (Великобритания) завершился женский финал в секторе для прыжков в длину.

бех-романчук

Бронзовым призером континентального первенства в прыжках в длину стала украинка Марина Бех-Романчук, которая показала третий результат — 6,84 метра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Победила с лучшим результатом сезона в мире сербка Ивана Шпанович (6,99), вторая позиция у Анастасии Мирончук-Ивановой из Беларуси (6,93).

В активе сборной Украины в Глазго уже три награды — одно серебро (Андрей Проценко, прыжки в высоту) и две бронзы (Ольга Саладуха, тройной прыжок; Марина Бех-Романчук, прыжки в длину).

Чемпионат Европы завершится 3 марта.

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