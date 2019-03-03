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03.03.19 21:56

Архиепископа Климента отпустили без составления протокола, - адвокат Полозов. ВИДЕО

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе", - написал в Facebook адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

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Адвокаты связывают это задержание с правозащитной деятельностью архиепископа.

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

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