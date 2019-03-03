Еще один скандал с Евровидением: билеты на конкурс временно не продают из-за подозрений в коррупции

Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщил израильский телеканал Kan, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Наблюдатели зафиксировали "неоднократные попытки нескольких сторон вмешаться в процесс продаж". Сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, были проданы зарубежным спортивным функционерам и менеджерам международных СМИ.

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Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции провести расследование, о чем сообщило управление министерства. По данным ведомства, оно получало сообщения о массовой покупке и последующей перепродаже билетов по завышенным в 2,5 раза ценам.

Продажа билетов на Евровидение началась 28 февраля. Ее осуществляет один из израильских порталов. Первая партия билетов – на финальный концерт, который состоится 18 мая, – была раскуплена за несколько минут. Спустя некоторое время в продажу должна поступить еще часть билетов. Цена билетов на финал – от 280 до 490 евро, на репетиции и полуфиналы – около 73 евро. При этом цены на билеты в этой категории были снижены, так как любители музыки раскритиковали организаторов за завышенную стоимость.

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Песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы Евровидения состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.

Напомним, Украина в этом году не будет принимать участие в конкурсе. Певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль.

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Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA.

27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.