Российские дипломаты хотят встретиться с сыном британки, отравленной "Новичком"

Об этом говорится в комментарии, распространенном в воскресенье российским диппредставительством, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Планируем послать Хоупу доклад "Солсбери: вопросы без ответов", который подготовило посольство в связи с годовщиной инцидента в Солсбери. В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле. Посольство также готово встретиться с Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции", – сказано в комментарии посольства.

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Российские дипломаты заверяют, что они, как и сын погибшей от "Новичка" женщины, максимально заинтересованы в расследовании случившегося. При этом они обвиняют власти Великобритании в том, что вместо доказательств те будто бы предъявляют общественности одни утечки.

"Даже ближайших родственников потерпевших держат в неведении относительно того, что случилось в Солсбери, и поэтому они вынуждены искать правды в России", – отметили в посольстве РФ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, британец Эван Хоуп отправил письмо президенту России Владимиру Путину. Он требует справедливости спустя год после того, как его мать Дон Стерджесс умерла в результате химической атаки в Солсбери. И просит передать Британии двух подозреваемых наемных убийц - российских агентов Чепигу и Мишкина.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.