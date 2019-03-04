Мэр Олевска Омельчук пришел на митинг против самого себя, - журналист

О происшествии Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Фотографию Олега Омельчука на протестной акции опубликовал 3 марта в Twitter главный редактор портала ITC.ua Тарас Олейник.

"Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр – тролль 80-го уровня", – написал Олейник.

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Впрочем, есть и другая появления странной фотографии. Возможно, городского главу просто разыграли.

"Мы попросили мэра Омельчука сфотографироваться с нами на фоне мэрии. Он согласился, его попросили подержать плакат. Правда, прочитал он его после того как сфоткался", – написал на своей странице в Facebook журналист "Стоп коррупции" Александр Игнатьев.

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