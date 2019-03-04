Министр по делам ветеранов Фриз посетила центр реабилитации раненых морпехов в США

Главная цель учреждения – помочь морпехам осознать, что их лучшие дни еще впереди, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Девиз Полка – "Пациент ты – временно, а морпех – навсегда".

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За год в центре могут получить помощь около 2000 морских пехотинцев. Им помогают справиться с медицинскими и психологическими проблемами, вернуться к жизни в обществе. На реабилитацию уходит, как правило, от 18 месяцев до нескольких лет.

В структуре работают более 300 специалистов. Центр финансирует Минобороны, его бюджет – $22 млн.

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"Полк раненых Морской пехоты – это красноречивый пример координации действий между ведомствами для помощи в преодолении тяжелых травм, которые может получить военнослужащий – эмоциональных, психологических, ментальных", – отметила Ирина Фриз.