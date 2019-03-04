Враг за сутки 9 раз атаковал позиции ОС: ранен один украинский воин, уничтожены 2 террористов, сбит БПЛА оккупантов типа "Орлан-10", - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции украинских сил:

- из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное;

- из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 7 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Хутор Вольный;

- из минометов 120-мм калибра и автоматических станковых гранатометов - возле поселка Новолуганское;

- из минометов 120- и 82-мм калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная;

- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево;

- из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе н.п. Крымское.

"В результате обстрелов один военнослужащий был ранен", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств.

По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, один ранен. Также вчера был сбит один БПЛА противника типа "Орлан-10".

Также сообщается, что с начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь среди украинских защитников нет.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.