В случае запуска "Северного потока- 2" Украина потеряет весь транзит газа, - Коболев

В случае запуска российского проекта "Северный поток – 2" Украина потеряет весь транзит газа через свою газотранспортную систему. Об этом в эфире программы "Рандеву" заявил глава "Нафтогазу України" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мы потеряем весь транзит. Весь. Потому что есть еще "Турецкий поток", который построят и с большой вероятностью запустят до конца 2019 года. Он теоретически может забрать более 30 млрд м³. Также 55 млрд м³ с территории Украины может забрать "Северный поток – 2". Если их сложить, это близко к нынешнему объему транзита через территорию Украины", – сказал Коболев.
Он отметил, что "Северный поток – 2" также нужно анализировать не в финансовом плане, а с точки зрения безопасности.
"Если транзит газа через территорию Украины не будет проходить, вероятность полноценной военной агрессии кардинально возрастет", – сказал Коболев.
Глава "Нафтогазу" уверен, что нужно привлечь иностранные компании к управлению украинской ГТС.