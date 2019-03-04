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04.03.19 08:35

В случае запуска "Северного потока- 2" Украина потеряет весь транзит газа, - Коболев

Объемы газа, которые РФ сможет перекачивать через "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", равны нынешнему объему транзита через украинскую газотранспортную систему, заявил глава "Нафтогазу України" Андрей Коболев.

В случае запуска "Северного потока- 2" Украина потеряет весь транзит газа, - Коболев

В случае запуска российского проекта "Северный поток – 2" Украина потеряет весь транзит газа через свою газотранспортную систему. Об этом в эфире программы "Рандеву" заявил глава "Нафтогазу України" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы потеряем весь транзит. Весь. Потому что есть еще "Турецкий поток", который построят и с большой вероятностью запустят до конца 2019 года. Он теоретически может забрать более 30 млрд м³. Также 55 млрд м³ с территории Украины может забрать "Северный поток – 2". Если их сложить, это близко к нынешнему объему транзита через территорию Украины", – сказал Коболев.

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Он отметил, что "Северный поток – 2" также нужно анализировать не в финансовом плане, а с точки зрения безопасности.

"Если транзит газа через территорию Украины не будет проходить, вероятность полноценной военной агрессии кардинально возрастет", – сказал Коболев.

Глава "Нафтогазу" уверен, что нужно привлечь иностранные компании к управлению украинской ГТС.

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