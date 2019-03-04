Заказ на Климента был оформлен из Москвы. В этот раз архиепископа удалось отбить. Но, боюсь, этот раз не последний, - Полозов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Итоги сегодняшнего дня. Архиепископ Климент сегодня собирался выехать на автобусе в Ростов-на-Дону, чтобы увидеться там с украинские политзаключённым Павлом Грибом, а также оказать ему духовную поддержку, исповедовать и причастить. В 11:45 на автовокзале сотрудники ППС зашли в автобус, вывели оттуда Архиепископа и провели досмотр его личных вещей. В сумке у него находились личные вещи религиозного назначения: подрясник, епитрахиль, поручи, т.е. все необходимое для осуществления религиозных действий. Сотрудники полиции спросили у Климента как называется каждый из этих религиозных предметов. В 11:50 неким неизвестным "прихожанином" было написано заявление, в котором были перечислены все эти предметы. Также в заявлении было указано, что Архиепископ их похитил. Сотрудников полиции не смутило то, что эти вещи принадлежат Клименту и он их взял из своей церкви", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Архиепископа Климента отпустили без составления протокола, - адвокат Полозов. ВИДЕО

"Его привезли в отдел полиции района "Центральный", где на протяжении почти 5 часов удерживали. Практически сразу к нему приехал адвокат Эмиль Курбединов. Там у Климента отобрали объяснения, в которых он указал, что все эти предметы являются его личным имуществом, а обвинение в их краже является абсурдом. К тому времени в отдел приехали руководители полиции Симферополя, включая замначальника полиции города Никитина. Чуть позже приехал я. Поскольку никаких протоколов в отношении Климента не составлялось и он не был задержан, мы с Эмилем предложили Архиепископу покинуть отдел. В журнале записей Климент поставил отметку, что имеет претензии к сотрудникам полиции по причине удержания его свыше 3 часов. Когда мы вышли на улицу нас догнал Никитин и сообщил, что имеется заявление, что якобы Архиепископ при проведении досмотра утром нецензурно выражался и нам всем необходимо проследовать в отдел полиции "Киевский" для составления протокола. В это же время я направил в прокуратуру заявление о нарушении прав Климента в связи с удержанием его в полиции свыше 3-х часов. После того как мы приехали в следующий отдел полиции, нам сообщили, что должен приехать заявитель и тогда будет составляться протокол. Примерно через полчаса пришла делегация сотрудников полиции и предложила Клименту без адвокатов (!) подняться на второй этаж. Мы с Эмилем не рекомендовали Архиепископу общение с кем-либо без адвокатов и предложение сотрудников полиции с негодованием отвергли", - добавил Полозов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Дело против меня не закрыто, опасность преследования сохраняется", - архиепископ Климент

"Сотрудники явно не ожидали такого поворота событий, растерялись, замялись и были вынуждены уйти. Так мы прождали всего около двух с половиной часов. За полчаса до истечения срока в отдел привели человека внешним видом напоминающим алкоголика и бездомного в одном лице. Именно он слышал, как Архиепископ якобы нецензурно выражался. И практически сразу увели. Все это время снаружи бушевал информационный шторм. Украинские и некоторые российские журналисты, общественники, должностные лица делали все, что было в их силах, чтобы помочь Клименту. Российские власти явно не ожидали, что в воскресенье будет такая реакция извне, а к самому Клименту приедут адвокаты. Примерно в это же время Людмила Денисова мне сообщила, что по сообщению Татьяны Москальковой, в отношении Климента российские власти не собираются составлять никаких протоколов (хотя за полчаса до того информация была явно противоположной). И действительно, майор полиции, пришедшая с бумагами в руках держала только бланк объяснения. Архиепископ Климент воспользовался правом не свидетельствовать против себя, о чем и было сделана соответствующая запись в бланке объяснения. В 21:06 мы втроём покинули отдел полиции "Киевский", - констатировал Полозов.

"Морали в этой истории нет никакой. Правозащитная и религиозная деятельность Архиепископа Климента, его поддержка украинских политзаключённых уже давно безумно раздражает российские власти в оккупированном Крыму. Заказ на Архиепископа был оформлен из Москвы и локальной задачей силовиков было желание не допустить встречи Климента с Павлом Грибом. А глобальной - воспрепятствовать его деятельности, запугать. Расчет был почти верный: воскресенье, все отдыхают, никакой активности быть не должно. Но просчитались. Они не ожидали, что Эмиль Курбединов и я окажемся рядом, они не ожидали, что реакция украинской и мировой общественности будет настолько острой. Поэтому были вынуждены переигрывать, что называется, на ходу. Решение принималось в Москве. В этот раз Архиепископа Климента удалось отбить. Но, боюсь, этот раз, к сожалению, не последний", - резюмировал адвокат.





